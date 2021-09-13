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Российский консул посетила задержанного в Праге соотечественника Франчетти

По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Николай Брякин.

"Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, - сказал он. - Сейчас посольство продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты".

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.

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