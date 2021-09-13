Мишустин поздравил Розенбаума с 70-летием

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 70-летием народного артиста РФ, музыканта Александра Розенбаума, отметив его неповторимый голос и яркий талант.

"Яркий талант, энергетика, неповторимый голос позволили вам стать кумиром нескольких поколений. Слова ваших песен знают без преувеличения миллионы людей в нашей стране", - говорится в телеграмме премьера, текст которой опубликован в понедельник на сайте правительства.

Мишустин пожелал юбиляру вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов, в том числе "На плантациях любви", "Транссибирская магистраль", "Берега чистого братства" и другие. Народный артист России (2001), награжден орденом Почета (2011). Неоднократно становился лауреатом музыкальных премий "Шансон года" и "Золотой граммофон".