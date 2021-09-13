Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на удаленку из-за пандемии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате, планов переводить их на удаленку нет, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки [ковида] пока нет, каждый день следим, роста существенного нет", - заявил Афанасьев.

Планов переводить вузы на удаленку нет, добавил он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают", - сказал Афанасьев.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам.