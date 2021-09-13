Всероссийская олимпиада по экологии стартовала в онлайн-формате

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всероссийская олимпиада по экологии стартовала во всех регионах России в онлайн-формате. Организаторы ожидают, что в ней примут участие более миллиона школьников, сообщил в понедельник генеральный директор платформы "Учи.ру" Илья Паршин.

"Этот учебный год мы открываем важнейшей интересной темой, областью знаний - экологией. Поэтому с сегодняшнего дня, с 13 сентября, совместно с АНО "Национальные приоритеты", Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов "Делай!", при поддержке Минприроды России и национального проекта "Экология" на платформе "Учи.ру" запускается Всероссийская олимпиада по экологии, которая доступна для всех учеников страны с первого по девятый класс <…> Мы ожидаем, что в ней примут участие более миллиона школьников", - сказал он на пресс-конференции ТАСС.

По словам Паршина, для участия в олимпиаде школьникам понадобится только компьютер или планшет, доступ в интернет и знания в рамках школьной программы. "Первый важный подход - это то, что школьнику не требуется каких-то специальных знаний, которые выходят за рамки школьной программы. Есть задания с изюминкой, но и их, конечно, можно пройти. Все задания на платформе интерактивные, большинство из них невозможно повторить на бумаге. Также важно отметить, что мы стараемся влиять позитивно на мотивацию ученика, чтобы после прохождения олимпиады у ученика возникло стойкое и уверенное желание продолжать дальше изучать экологию и глубже разбираться в этой теме", - рассказал генеральный директор "Учи.ру".

Организаторы также рассматривают проведение олимпиады на ежегодной основе, отметил Паршин. "Если все у нас будет складываться так, как мы изначально думаем, то мы будем обсуждать, чтобы олимпиада стала ежегодной", - заявил он.

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков, в свою очередь, отметил, что внимание к экологии среди молодого поколения растет с каждым годом. В частности, это происходит благодаря различным тематическим олимпиадам. "У меня складывается четкое ощущение, что в последние годы, особенно молодое поколение, больше и больше уделяет внимание вопросам охраны окружающей среды <…> Я в школьные годы сам неоднократно принимал участие в экологических олимпиадах разного уровня, и я вижу четкую, явную эволюцию этого процесса <…> Я вижу явное смещение вопросов, идей олимпиад от научных к более прикладным", - сказал Горшков.

Олимпиада по экологии продлится до 4 октября. Основные темы, которые она затронет, - это сортировка мусора, забота о чистоте воздуха, трата водных ресурсов и энергии, сохранение лесов и предотвращение пожаров. Задания для школьников разных возрастов отличаются контекстом и сложностью.