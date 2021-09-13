В России зарегистрировали 719 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 19 июля

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 719 против 788 днем ранее, до 193 468. Прирост стал минимальным с 19 июля, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 35 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, 27 - в Нижегородской области, 26 - в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 18 178, до 7 158 248.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 805 случаев заражения, в Московской области - 758, в Свердловской - 511, в Ростовской и Самарской - соответственно 470 и 469.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 562 654. Это максимум с 9 января.

Число вылечившихся возросло за сутки на 12 469, до 6 402 126.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,4% от общего числа заразившихся.В частности, за сутки выписали 653 пациента в Московской области, 447 - в Свердловской области, 402 - в Нижегородской области, 389 - в Ростовской области, 384 - в Красноярском крае.