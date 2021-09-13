Коэффициент распространения коронавируса в РФ остался на максимальном за два месяца уровне

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на отметке 1,03 - максимуме за последние два месяца, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в воскресенье, показатель превышает единицу в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в двух - Красноярском крае (0,95) и Подмосковье (0,91), а в Иркутской, Ростовской и Свердловской областях индикатор равен ровно 1.

В Воронежской и Самарской областях коэффициент составил 1,01, в Нижегородской области он вырос до 1,06 - максимума с 13 июля. В Москве и Санкт-Петербурге показатель, напротив, немного снизился и составил соответственно 1,24 и 1,34.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.