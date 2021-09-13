В Москве впервые с 19 августа выявили более 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве впервые с 19 августа превысило 2 000, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число заразившихся в столице возросло на 2 022 против 1 592 днем ранее, до 1 588 195. В относительном выражении прирост составил 0,13%.

В Москве зарегистрировали 41 летальный исход из-за коронавируса (днем ранее - 42), что стало минимумом с 27 февраля. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в городе от ковида умерли 28 064 человек, или 1,77% заболевших.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 259, до 1 465 359. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 94 772 человека.