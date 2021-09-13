Режим повышенной готовности из-за пандемии продлен в Марий Эл до 25 октября

ТАСС, 13 сентября. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 25 октября. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона.

"Внести в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" <…> следующие изменения: в пункте 1 слова "до 13 сентября 2021 года" заменить словами "до 25 октября 2021 года", - говорится в документе.

При этом, согласно новым изменениям в указе, в регионе возобновляется работа организаций общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах, доступ несовершеннолетних в торговые, торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей, работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений для детей, также в торговых, торгово-развлекательных центрах возобновляется работа бесплатного публичного Wi-Fi.

В республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее власти Марий Эл продлевали режим повышенной готовности из-за пандемии до 13 сентября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 18 656 случаев заражения коронавирусом, 16 760 пациентов выздоровели, 545 умерли.