В Красноярске впервые используют механизм мены имущества для строительства школы

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Школу на почти 1,3 тыс. мест построят в микрорайоне Красноярска, где родители провели для учеников "открытый урок" на пустыре. Для этого в городе впервые задействуют механизм мены имущества, сообщили в понедельник ТАСС в мэрии города.

В минувшую субботу родители школьников из микрорайона Образцово устроили для детей "открытый урок". На пустыре, где по словам горожан местные власти обещали построить школу, установили парты со стульями за которые уселись ученики.

"Вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности. В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города <...>. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность планируется построить школу на 1 280 мест и детский сад на 270. Механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне Образцово будет применен впервые", - сообщили в мэрии.

По данным собеседника агентства, уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября.