Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

"Правительство поддержит эту инициативу", - сказал Мишустин, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра для автомобилей.

Отмена обязательного технического осмотра машин освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры, заявил премьер.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - сказал глава правительства. "Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры", - отметил он, комментируя инициативу "Единой России" об отмене обязательного технического осмотра транспортных средств для автовладельцев.