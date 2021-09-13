{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Отмена обязательного технического осмотра машин освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

"Правительство поддержит эту инициативу", - сказал Мишустин, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра для автомобилей.

Отмена обязательного технического осмотра машин освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры, заявил премьер.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - сказал глава правительства. "Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры", - отметил он, комментируя инициативу "Единой России" об отмене обязательного технического осмотра транспортных средств для автовладельцев.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Пандемия COVID-19
Матвиенко: ВОЗ должна играть ключевую роль в обеспечении равного доступа к вакцинам
Председатель Совета Федерации отметила, что в основе взаимодействия в области санитарно-эпидемиологического контроля должны оставаться международные медико-санитарные правила
Читать полностью