Бурматов обратился в прокуратуру из-за запрета кормить бездомных животных в Перми

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в прокуратуру Пермского края в связи с решением депутатов Пермской городской думы о запрете подкармливать безнадзорных животных. Об этом Бурматов сообщил на своей странице в Instagram в понедельник.

"Согласно документу, опубликованному на сайте Пермской городской думы, на территории общего пользования в Перми отныне запрещается подкармливать безнадзорных животных, а также обустраивать для них будки и лежанки. Решение, разумеется, незаконное. Депутаты сильно вышли за пределы своих полномочий, мы отменим эту глупость через прокуратуру края. Запрос прокурору региона уже направлен", - отмечает Бурматов.

Депутат в целом удивлен таким решением пермских депутатов. По его словам, в комитет поступает "куча обращений" из Перми по поводу бездомных собак на улицах, "власти города тут явно недорабатывают".

"Тогда вопрос: зачем депутаты грубо нарушают закон, принимая решение, которое накануне зимы и лютых морозов гарантированно обрекает на гибель тысячи четвероногих?! Это же фактически то же убийство животных, только самым варварским образом: их решили заморить голодом, еще и провоцируя нападения голодных собак… где логика?" - отмечает Бурматов.

Он также подчеркнул, что таким образом пермские депутаты нарушили закон "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает морить животных голодом. Как напоминает Бурматов, истязание животного, в том числе голодом или жаждой, относится к жестокому обращению, за которое грозит до пяти лет лишения свободы.

"Ждем оперативной реакции прокуратуры и отмены этого непродуманного, вредного и безответственного решения", - отметил Бурматов, подчеркнув, что народные избранники "должны законы писать, а не нарушать их".