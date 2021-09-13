Путин поздравил Розенбаума с 70-летием

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с 70-летним юбилеем, отметив большой вклад народного артиста России в развитие традиций отечественного эстрадного искусства. Текст поздравления опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Талантливый исполнитель, поэт и композитор, вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал юбиляру здоровья и успехов в работе, а также в реализации творческих, общественных, благотворительных проектов.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов, в том числе "На плантациях любви", "Транссибирская магистраль", "Берега чистого братства" и другие. Народный артист России (2001), награжден орденом Почета (2011). Неоднократно становился лауреатом музыкальных премий "Шансон года" и "Золотой граммофон".