Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение по организации и сроках ЕГЭ в 2022 году может быть принято осенью на основе эпидемической ситуации в РФ. Экзамены пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн ковида, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация [будет] в стране. В прошлом году мы также принимали решение [исходя из эпидемической ситуации]. Если не будет очередных волн [ковида], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]", - заявил Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, планируется ли оставить ЕГЭ только для поступающих в вуз, Музаев ответил, что этот вопрос обсуждается.

"Вопрос обсуждается, пока мы живем в рамках постановления [правительства РФ об особенностях проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году], оно перестанет действовать в конце года. То есть все решения завязаны на том, как будет ситуация развиваться в пандемию", - сказал он.

Выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали в 2021 году государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.