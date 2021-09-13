В центре Красноярска отреставрировали комплекс зданий начала ХХ века

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Реставрация "Исторического квартала", комплекса из шести старинных зданий начала ХХ века, завершена в центре Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Квартал на улице Горького - одна из последних частей старого Красноярска, памятник деревянного зодчества. Здания находились в аварийном состоянии, степень износа некоторых составляла 83%.

"Завершился один из этапов большой реставрационной эпохи Красноярска. В "Историческом квартале" проведена очень тщательная и кропотливая работа. Она выполнена очень деликатно и на самом высоком уровне, который только можно представить", - процитировали в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса.

Здания отреставрированы новым для Красноярска методом перебора - все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, а после необходимых работ были возвращены на место и собраны заново. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России.

"Исторический квартал" - не только архитектурная изюминка Красноярска, но и национальное достояние. Специалистам удалось провести филигранную работу и воспроизвести целый комплекс зданий начала ХХ века, сохранив их исторический стиль", - сказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

В дальнейшем здесь предполагается создание гостиниц, открытие ресторана, реставрационной мастерской и других площадок. В ближайшей перспективе - благоустройство близлежащего Центрального парка и объединению этого пространства с набережной Енисея. Инвестором проекта выступает "Русал".