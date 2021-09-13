В Мурманской области создали природный парк "Териберка"

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Природный парк "Териберка" создали на берегу Баренцева моря в Мурманской области с тем, чтобы способствовать сохранению уникальной арктической природы и регулированию потока туристов. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

"Я подписал постановление о создании природного парка "Териберка". Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов. С другой стороны, это позволит нам очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по четким правилам развивать здесь туристическую структуру. Задачей природного парка будет как раз регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса", - отметил Чибис.

Повышенное внимание к Териберке возникло в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В небольшой поселок на берегу Баренцева моря потянулись туристы со всей страны. "С каждым годом приток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, грандиозными каменными и песчаными пляжами Ледовитого океана - становился все больше. По подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района - 60 тысяч туристов в год. Если окрестности села посетят больше людей, природе будет нанесен непоправимый урон", - подчеркнули в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF), при участии которого был создан природный парк в Териберке.

Сейчас туристический поток уже приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек в год. Большинство гостей приезжают из других климатических зон. "Люди попросту не знают, как вести себя на арктическом побережье, чтобы не вредить окружающей среде. Вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа", - добавили в представительстве WWF. Эксперты старались ограничить наиболее природоразрушающие виды деятельности, но так, чтобы посетитель не чувствовал себя нарушителем.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. В последние годы это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи.