Жириновский заявил, что ЛДПР продолжает поддерживать Фургала

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник заявил, что партия продолжает поддерживать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации ряда убийств предпринимателей.

"Мы его защищаем до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не выйдет из мест заключения", - сказал Жириновский на предвыборном митинге ЛДПР, отметив, что с Фургалом продолжается переписка.

Однако, продолжил он, "есть подлецы, которые пытаются посеять сомнения", заявляя, что ЛДПР не оказывает Фургалу поддержку. Политик напомнил, что Фургал - член ЛДПР, он "стал депутатом трижды и губернатором только при поддержке ЛДПР".

"Одиночка, мелкий предприниматель никому не нужен! Хабаровчане голосовали за ЛДПР десятки раз, как и весь Дальний Восток, которому мы придаем огромное значение", - резюмировал Жириновский.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.