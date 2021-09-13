В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди беременных

"На сегодняшний день никаких препятствий к вакцинации беременных нет, и мы призываем беременных женщин, в особенности из группы риска, поддержать эту кампанию. Группы риска, которые определены инструкциями и временными методическими рекомендациями - в первую очередь это женщины, у которых хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, сахарный диабет, ожирение, и те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Это первая когорта, которым рекомендуется после 22 недель [беременности] прививаться для того, чтобы в случае столкновения с инфекцией, риски для беременной и ее будущего ребенка не были реализованы в тяжелых формах", - сказал журналистам главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь.

Он добавил, что противопоказания для беременных такие же, как и для остальных групп населения, - аллергии, непереносимость компонентов и другие. По словам Беженаря, за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом более 2 тыс. беременных женщин. В основном они переносили инфекцию в легкой форме. "Но те, кто переносят ее тяжело, - это очень непростая ситуация, требующая оказания помощи женщине во время беременности. Мы ограничены в использовании некоторых препаратов. Среди тех, кто находился в стационаре, были разные ситуации, но около 4-5% - это тяжелые и крайне тяжелые формы", - пояснил специалист.

Первой в Петербурге прошла вакцинацию женщина, находящаяся на сроке беременности 28 недель. Этой группе населения разрешено проходить вакцинацию препаратом "Спутник V".

"Я доктор, акушер-гинеколог, и сейчас в нашей семье ожидается радостное событие - рождение второго ребенка. В связи с тем, что в своей практике я также столкнулась с пациентками, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, я считаю, что очень хорошо, что сейчас появилась возможность защитить такую хрупкую и важную категорию населения, как беременные женщины, с помощью вакцинации. <...> Я как мама приняла решение вакцинироваться и отдаю себе отчет в том, что польза превышает риски, состав компонентов известен, реакция также ожидаемая", - рассказала она журналистам.

Всего в городе вакцинацию первым компонентом прошли 1,5 млн человек, примерно столько же завершили цикл. По последним данным, в Петербурге выявили 592 934 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 564 659 человек, умерли 21 056. За последние сутки в городе выявили 805 случаев заражения.