На Ставрополье вакцинацию прошли 32% работников туристической отрасли

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 10,5 тыс. работников санаторно-курортной отрасли прошли вакцинацию против коронавируса в Ставропольском крае, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания краевого совета по противодействию коронавирусной инфекции. Доля вакцинированных составила 32% от общего количества работников отрасли.

"Одним из вопросов повестки заседания стало создание условий для вакцинации сотрудников санаторно-курортного комплекса Ставрополья. С учетом растущего турпотока такая работа организована по поручению губернатора края. <...> На сегодня прививки против коронавирусной инфекции уже сделали 10,5 тыс. работников отрасли. В ближайшее время пройти вакцинацию планируют еще 3,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным Северо-Кавказстата, численность сотрудников организаций сферы туризма в крае превышает 33 тыс. Из них порядка 21 тыс. человек работают в санаторно-курортных организациях края.

В краевом правительстве отмечают, что вакцинацию против коронавируса в регионе прошли почти 682 тыс. человек. Это составляет 52,4% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации.