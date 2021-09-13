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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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Кремль хотел бы возвращения в Россию скифского золота, но этот вопрос не в его компетенции

Пресс-секретарь президента отметил, что за этим "наверное, юристы следят, которые работают с министерством культуры"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопрос возвращения в Россию скифского золота не находится в компетенции Кремля, хотя возвращение этих экспонатов было бы желательным. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В основном это, наверное, юристы следят, которые работают с нашим министерством культуры. Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов", - сказал представитель Кремля, уточнив, что это не тот вопрос, "который находится, что называется, под контролем в администрации президента".

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