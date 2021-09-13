Кремль хотел бы возвращения в Россию скифского золота, но этот вопрос не в его компетенции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопрос возвращения в Россию скифского золота не находится в компетенции Кремля, хотя возвращение этих экспонатов было бы желательным. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В основном это, наверное, юристы следят, которые работают с нашим министерством культуры. Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов", - сказал представитель Кремля, уточнив, что это не тот вопрос, "который находится, что называется, под контролем в администрации президента".