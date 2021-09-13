Мурашко указал на необходимость единых подходов к взаимному признанию ковид-паспортов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Необходимо придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации. Ключевым параметром должен служить факт вакцинации человека, что позволит избежать политизации этого процесса в мире, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Отдельным блоком работы, в том числе на глобальном уровне, должна стать активизация сотрудничества по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин. Необходимо придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации, это отдельный вопрос. Ключевым параметром для взаимного признания сертификата должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - сказал он, выступая на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Он добавил, что Минздрав считает актуальным отчет, подготовленный Общеевропейской комиссией по устойчивому развитию и здравоохранению, а также отметил высокое качество работы российского офиса ВОЗ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на одобрение этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы препарата "Спутник V".