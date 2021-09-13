Лавров: соглашение об отмене виз с Сан-Марино может скоро быть подписано

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Межправительственное соглашение между РФ и Сан-Марино по отказу от визовых требований находится в высокой степени готовности и может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

"У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание", - сказал он.