Белгородские власти планируют доплачивать врачам за досрочный выход из декретного отпуска

ТАСС, 13 сентября. Власти Белгородской области для решения проблемы с дефицитом кадров в отрасли здравоохранения планируют ежемесячно доплачивать врачам по 30 тыс. рублей в случае досрочного выхода из декретного отпуска, сообщил на оперативном совещании правительства региона глава департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

"У нас в декретном отпуске 219 человек, предложение - стимулирующая выплата к заработной плате по досрочному выходу из декрета 30 тыс. рублей ежемесячно. Предварительно, согласились 31 человек", - сказал Иконников.

Кроме того, в случае раннего выхода из декретного отпуска региональные власти планируют предоставлять детям медиков приоритетные места в ясельных группах детских садов.

Как отметил врио губернатора региона Вячеслав Гладков, в настоящее время некоторые врачи в Белгородской области совмещают до четырех ставок, нехватка среднего медицинского персонала в системе здравоохранения региона достигает 5 тыс. человек.

Всего в отрасли здравоохранения Белгородской области работает более 31 тыс. специалистов, в ряде больниц дефицит кадров составляет 20%. Ранее власти региона отмечали, что решению кадровой проблемы будет способствовать покупка квартир для врачей, создание медицинских классов в школах, поддержка студентов-медиков.