Москва возглавила индекс управления коммуникациями в ЦФО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва, Подмосковье и Тверская область возглавили индекс управления коммуникациями в регионах Центрального федерального округа во втором квартале 2021 года. Об этом говорится в исследовании Московской школы управления "Сколково", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Москва получила 191,52 балла. Во втором квартале столичные власти вводили жесткие ограничения для профилактики COVID-19. Эти меры интерпретировались СМИ и жителями в соцсетях как избыточные и не всегда логичные (детские площадки закрывались, помещения кафе/ресторанов принимали только гостей с QR-кодом). Администрация вела активную разъяснительную кампанию", - говорится в исследовании.

При этом авторы исследования оговариваются, что баллы не означают превосходство одного региона над другим, а отражают работу с повесткой, частоту информационных выходов и качество реагирования.

В Северо-Западном округе индекс возглавили Санкт-Петербург, Псковская и Калининградские области, в Южном округе - Крым, Краснодарский край и Севастополь, в Северо-Кавказском - Чечня, Ставропольский край и Дагестан, в Приволжском - Нижегородская область, Башкирия, Самарская область. В Уральском округе наибольшее значение индекса оказалось в Свердловской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском округе, в Сибири вверху индекса оказались Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край, а на Дальнем Востоке - Хабаровский и Приморский края, Амурская область.

Как отмечают авторы исследования, индекс позволяет выявить, какие регионы выстраивают наиболее эффективные коммуникационные стратегии и практики с точки зрения формирования мнения о них в федеральном информационном пространстве. В исследовании за основу взят массив информационных поводов региональной повестки, которые были "подхвачены" федеральными СМИ. Для исключения внешних новостных поводов, которые могут влиять на региональную информационную картину дня, выборка была очищена от протокольных новостей, протестной активности, новостей из жизни федеральных фигур, оказавшихся в регионе.