Похолодание придет на юг России 15 сентября

ТАСС, 13 сентября. Холодный атмосферный фронт начнет атаку на регионы юга России с вечера среды, похолодание с температурным фоном ниже климатической нормы на несколько градусов сохранится до конца недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Вечером в понедельник через центр европейской части России и регионы средней полосы пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет очень резкое понижение температуры воздуха. Эта волна холода придет и на юг России. Его северные регионы - Ростовскую и Волгоградскую области - волна холода достигнет уже вечером в среду, а южные регионы, включая Крым, - попозже, в четверг и в пятницу. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса", - сказал он.

При этом сильных грозовых явлений, обильных дождей не ожидается, но кратковременные дожди пройдут. Преимущественно осадки выпадут в горных районах Северного Кавказа, Кубани и Адыгеи, уточнил Синенков.

В Волгограде во вторник и в среду - 25-27 градусов, в четверг - до 20 градусов, начиная с пятницы - до 15-16 градусов, в воскресенье пройдут дожди. В Ростове-на-Дону понижение температуры воздуха будет постепенным: во вторник и среду - 25-27 градусов, в четверг и пятницу - 23-25, в выходные дни - 19-21 при кратковременном дожде. В Элисте до четверга - 26-28 градусов, затем, до воскресенья, в республиканском центре Калмыкии сохранится похолодание до 20 градусов, при этом в четверг возможны кратковременные дожди.

В Краснодаре прогнозируют во вторник и среду 27-29 градусов, с четверга по субботу - около 25 градусов, дожди пройдут только в воскресенье. В Ставрополе до четверга - 24-26 градусов, в четверг и пятницу пройдут дожди, похолодает до 17-20 градусов. Выходные дни в Ставрополе ожидаются более теплыми - до 23-24 градусов.

О ситуации на курортах

В Сочи до четверга - 25 градусов, с четверга по субботу включительно будут идти кратковременные ливневые дожди. В Ялте на неделе - 20-23 градуса, почти каждый день - кратковременные дожди, в выходные дни воздух прогреется до 25 градусов.

Температура морской воды в районе Анапы, южного берега Крыма - в пределах 22-23 градусов, в районе Туапсе и Сочи - 24-25, на побережье Азовского моря, в районе Керченского моста - 19-20 градусов. В районе Евпатории - 21-22 градуса, Севастополя - в пределах 22 градусов.