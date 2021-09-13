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Лавров: в РФ и ЕС продолжают контакты по признанию российских вакцин

По словам министра иностранных дел, Россия за то, чтобы контакты были максимально профессиональные, без какой-либо политизации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты России и Евросоюза продолжают диалог по вопросу признания российских вакцин в ЕС. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

"Наша министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые ведут контакты. У них есть есть контакты с Европейской комиссией, с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы за то, чтобы контакты были максимально профессиональные, без какой-либо политизации", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Надеемся, что те, кто заинтересован действительно в организации сотрудничества по защите здоровья и жизни людей, они все-таки возобладают, в том числе и ЕС", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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