В Новгородской области отменили обязательные ПЦР-тесты при отсутствии прививки с 1 октября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отменил ограничение, которое с 1 октября обязывало жителей региона сдавать ПЦР-тесты при отсутствии прививки от COVID-19.

"У нас достаточно неплохо идет вакцинация на предприятиях. С учетом всего этого считаю, что жесткой необходимости в требованиях, которые у нас сформулированы в указе, - с 1 октября либо вакцинация, либо наличие ПЦР-теста - думаю, что в этом у нас необходимости нет. Люди у нас достаточно сознательные, поэтому предлагаю этот пункт указа отменить", - сказал Никитин в понедельник на заседании оперативного штаба.

Ранее указом губернатора работникам предприятий Новгородской области, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, предписывалось обязательное наличие ПЦР-теста, который работник должен был предоставлять раз в неделю.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, заболеваемость ковидом в регионе сохраняется на уровне прошлой недели. Среднесуточная заболеваемость также сопоставима с уровнем предыдущей недели и составляет 0,26%. Показатели по-прежнему превышают среднероссийские, отметила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова. По ее информации, уровень заболеваемости увеличился среди детской возрастной группы на 7%, а также среди подростков в возрасте от 13 лет - на 13%.

Министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева сообщила, что на стационарном лечении с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" на сегодняшний день находятся 793 человека, амбулаторно получают лечение 1 742 пациента, на аппаратах ИВЛ - 5 человек. Коечный фонд региона свободен на 20,7%. Также она отметила, что план по вакцинации взрослого населения на сегодняшний день выполнен на 44%, первый этап вакцинации прошли 167 026 человек, завершил вакцинацию 136 121 житель области. На сегодняшний день всего в регион поступил 261 231 комплект вакцины.