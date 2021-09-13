Глава Минобрнауки призвал позаботиться о психологическом благополучии студентов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Психологическая поддержка студентов российских вузов требует внимания со стороны университетов и должна быть переведена на новый уровень. Об этом в ходе круглого стола в понедельник сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Конечно, и сейчас, все еще в условиях пандемии, и на будущее, психологическая поддержка студентов должна быть централизована, поставлена на другой уровень. А это один из факторов, обеспечивающих качество высшего образования", - сказал он.

Как подчеркнул Фальков, наиболее уязвимой с психологической точки зрения группой среди студентов являются первокурсники и иностранцы. "Одной из важнейших угроз качеству образования, требующей повышенного внимания со стороны руководства университетов, является психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов. В наиболее уязвимой ситуации оказываются первокурсники и иностранцы, поскольку для них это еще и культурный компонент, культурный шок, особенно иностранцы, которые должны были приехать в прошлом году", - отметил он.

По словам министра, российским вузам предстоит серьезная работа в направлении психологической поддержки студентов. "Если студент разбалансирован, у него нет хороших навыков работы с собой по времени, то что называется тайм-менеджмент, умения работать самостоятельно, он чувствует на протяжении непродолжительного времени, не общаясь в коллективе, изолированность, и это его угнетает серьезно, то о каком результате может идти речь. Здесь мы обменивались с коллегами, впереди у нас очень большой потенциал для работы", - заключил он.

Кроме того, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский предложил Фалькову по итогам доклада запустить национальную инициативу в области качества образования. "Для нас стало совершенно очевидно и неожиданно, когда мы собрали наши лучшие практики, что они складываются в некую систему, которая в рекомендательном смысле может любому университету позволить выстроить системную работу в области повышения качества", - заявил Галажинский. Фальков ответил, что инициатива весьма актуальна и своевременна.