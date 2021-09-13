В S7 сообщили, что потерявшаяся в Домодедово собака сама открыла дверцу переноски

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Собака, сбежавшая из своей переноски в аэропорту Домодедово, самостоятельно открыла дверцу, внешних воздействий на переноску зафиксировано не было. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

"S7 Airlines крайне сожалеет о том, что четвероногий друг одного из пассажиров сбежал из своей переноски в аэропорту Домодедово. Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер - в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе перевозчика отметили, что такие инциденты происходят, если, например, "в предполетной суете переноска была закрыта неплотно".

"Сейчас сотрудники S7 Airlines и службы аэропорта прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца", - сообщили в авиакомпании.

10 сентября семья Екатерины Безручко должна была вылететь вместе с собакой на самолете авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь. Животное поместили в переноску и сдали в багаж, однако после прилета выяснилось, что собака в аэропорт Симферополя не прилетела.