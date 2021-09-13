Более 50% членов избиркомов в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Более половины членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Общий процент прошедших вакцинацию членов избирательных комиссий по Санкт-Петербургу - 54%", - рассказали в пресс-службе. В горизбиркоме добавили, что в эту статистику не вошли люди, которые за последние шесть месяцев перенесли ковид, и им не положена вакцинация, а также в ней не учтены люди с медотводами.

В начале августа председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина сообщала, что на тот момент доля вакцинированных членов избиркомов составляла 32%.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.