Почти 2 тыс. предприятий станут объектами "генеральной уборки" в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Генеральная уборка" в России охватит почти 2 тыс. промышленных объектов, которые наносят вред окружающей среде. Об этом в понедельник заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Таких объектов по стране, которые войдут в генеральную уборку как таковую, - 1,9 тыс., почти 2 тыс. <…> Это уже объекты, которые нуждаются в уборке за счет государства", - сообщила она в интервью телеканалу РБК.

По словам Радионовой, уборка этих объектов будет осуществляться за счет государства, потому что собственники отсутствуют или являются проблемными. "Это "Алтайхимпром", "Усольехимпром", Волгоградский "Химпром", - отметила она.

В марте вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России планирует создать реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий России для проведения "генеральной уборки" в стране. На это планируется направлять все денежные средства от экологических платежей и штрафов.

Глава Минприроды России Александр Козлов отмечал, что для реализации этого проекта потребуется более 1 трлн рублей. В частности, до 2024 года будет выделено 17 млрд рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов.