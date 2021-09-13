В Якутске до 2025 года создадут парк будущих поколений с молодежным центром

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Парк будущих поколений с молодежным центром заработает в Якутске до 2025 года. Соответствующее соглашение заключили генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров и генеральный директор инвестиционно-строительной фирмы "Дирекция по строительству" Сергей Никитин.

"Сегодня мы завершили этап проектирования, прохождения госэкспертизы. Общая сумма подтвердилась [в размере] около 1,5 млрд рублей. Источником финансирования проекта будет компания "Алроса", которая финансирует в нашей республике строительство социально значимых объектов", - сказал журналистам заместитель председателя правительства региона Сергей Местников.

Согласно подписанному соглашению, объект введут в эксплуатацию до 2025 года. Парк построят на территории 2,4 га в Якутске. В здании молодежного центра для детей и молодежи будут проходить акселерационные и образовательные программы, на открытом воздухе предусмотрят спортивные площадки, зоны для организации мероприятий, скейт-парк, пешеходные зоны. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона.

Как отметил Егоров, изначально проект предполагался как городской парк. "В процессе обсуждения с жителями, в процессе тех исследований, которые были проведены, выяснилось, что горожанам, особенно молодежи, не хватает пространства, где они могли бы проводить совместный досуг, общаться друг с другом, вырабатывать проекты. Соответственно, было принято решение создать молодежный центр, в котором дети, молодежь могли бы получить гармоничное личностное развитие", - сказал он.