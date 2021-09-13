Более 90 классов в школах Екатеринбурга перевели на дистант из-за ковида и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 90 классов переведены на дистанционное обучение в школах Екатеринбурга из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте образования администрации города.

"По данным на 13 сентября, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 88 классов в связи с коронавирусной инфекцией и четыре класса в связи с ОРВИ и гриппом", - сказали в департаменте.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 511 случаев. По последним данным, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавируса, более 120 тыс. человек выздоровели и 5 тыс. умерли.