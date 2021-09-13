МФТИ представил программу развития до 2030 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) представил новую программу развития до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе учреждения.

"Проекты нацелены на решение стратегических задач в области технологического перевооружения, модернизации исследовательской модели, образовательной политики и достижения целей устойчивого развития", - сообщили в пресс-службе. Стратегия развития будет реализована в рамках программы по поддержке вузов "Приоритет-2030".

К 2030 году планируется увеличить количество студентов с порядка 8 тыс. до 9,9 тыс. человек, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) предполагается увеличить в 2,5 раза, оно должно достигнуть 10 млрд рублей в год, добавили в пресс-службе. Вуз намерен войти в топ-10 мирового рейтинга THE по физическим наукам, в топ-25 по компьютерным наукам и математике, занять лидирующую позицию в рейтинге "предпринимательских" вузов России.

Отмечается, что приоритетом в обучении для вуза станут направления: квантовые технологии и фотоника, математическое моделирование и искусственный интеллект, перспективные функциональные материалы, генетика и биомедицинские технологии, космические и авиационные технологии, а также технологии устойчивого развития. На базе МФТИ предполагается создать лаборатории, профильные консорциумы и кооперации, в том числе с ведущими международными университетами и исследовательскими центрами.

Кроме того, вуз намерен разработать и реализовать не менее 20 программ профессиональной переподготовки с компаниями-лидерами цифровой экономики по таким направлениям как искусственный интеллект, дата-инжиниринг, анализ данных, машинное обучение, программирование. Также МФТИ организует запуск образовательных стартапов, создаст студенческий технопарк и бизнес-инкубатор с международными партнерами, будет развивать EdTech направления. На базе студгородка в Долгопрудном будет сформирован "Кампус будущего" для поддержки стартапов.

"Одна из основных целей новой стратегии Физтеха - создание на его основе значимой для экономики России зоны прорывных исследований и разработок. Для этого необходимо создание долгосрочных стратегических партнерств с компаниями и научными организациями, а также усиление взаимодействия с органами государственной власти. Безусловно, с ведущей ролью МФТИ как лидера выбранных передовых технологических направлений", - приводятся в сообщении слова ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.