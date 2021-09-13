Суд 15 октября примет решение по иску правозащитника Ионова к "Новой газете"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 15 октября примет решение по иску правозащитника Александра Ионова к "Новой газете" о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщил сам Ионов.

"В понедельник прошло предварительное заседание. Представители "Новой газеты" не явились в суд, хотя были уведомлены о дате его проведения. Судья перенес заседание на 15 октября. Насколько я понял, в этот день и будет принято решение по моему иску", - сказал он.

Ионов подал иск в Басманный суд Москвы из-за публикации "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". Он требует опровергнуть изложенные в ней факты, как порочащие его честь и достоинство.

Комментарием "Новой газеты" ТАСС пока не располагает.

Правозащитник Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и журналиста Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza (внесено в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля).