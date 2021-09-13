План по вакцинации от COVID-19 в Вологодской области выполнен на 40%

ВОЛОГДА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили в Вологодской области 289 тыс. человек, завершили иммунизацию более 271 тыс. жителей. План по вакцинации взрослого населения региона выполнен на 40%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Первым компонентом привились 289 тыс. вологжан, вторым - 271 тыс. С 1 сентября Минздравом РФ план по вакцинации населения страны увеличен с 60% взрослого населения до 80%. Исходя из этого, план по вакцинации в области выполнен практически на 40%. Продолжают работать 145 прививочных пунктов, в том числе мобильных. Вакцины достаточно. Чтобы снизить скорость распространения инфекции, нужно выполнить план к 1 ноября этого года", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

При этом показатель иммунизации среди педагогов, сотрудников детских садов, школ, колледжей и техникумов составляет более 55%, "поэтому учебный год продолжается в штатном режиме", отметил Кувшинников.

Число заболевших коронавирусной инфекцией достигло на 13 сентября почти 65 тыс. человек. "Коэффициент распространения инфекции держится на одном уровне уже три недели - около единицы. Госпитализировано 1 035 человек. Загрузка монопрофильных госпиталей составляет 79%. Заболеваемость остается на высоком уровне, хотя она стабильная в течение последних трех недель. Смертность тоже достаточно высокая, поэтому нужно делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких от распространения инфекции"- сказал губернатор.

На 13 сентября в области зафиксировано 64 668 заразившихся коронавирусом прирост за сутки - 221 человек. Выздоровели 58 105 человек, умерли 1 733.