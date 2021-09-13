Опрос: повышенный спрос на программистов сохранится в России в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 60% компаний, опрошенных Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), заявили о росте спроса на квалифицированных программистов в РФ и сохранении этой тенденции в долгосрочной перспективе, сообщили в пресс-службе РФРИТ.

РФРИТ - учрежденный правительством РФ фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности - провел среди программистов и представителей российских IT-компаний-грантополучателей опрос о критериях отбора специалистов, зарплатных ожиданиях и показателях успеха. Опрос, в котором приняли участие 60 отечественных компаний, среди которых производитель российского софта, приурочен ко Дню программиста, отмечаемому в 256-й день года, то есть 13 сентября в невисокосный год.

"Около 60% респондентов опроса РФРИТ отмечают острую нехватку специалистов, что свидетельствует о долгосрочной перспективе роста спроса на программистов, а также жалуются на качество образования программистов на онлайн-курсах", - говорится в сообщении.

Сейчас, отмечают участники опроса, есть огромное количество онлайн-курсов, которые не дают реальных знаний, но после их окончания люди считают себя программистами. Представители участвовавших в опросе компаний призывают получать профильное образование.

Значительная доля, 80% IT-компаний, готовы рассмотреть специалистов сразу после вуза и предложить уже на позиции "Junior" зарплату в 100 тыс. рублей (после вычета налога), но при этом отмечают важность таких качеств соискателя как способность к обучению и развитию, усердие, внимание к деталям, желание разобраться в сути проблемы. Состоявшимся же специалистам 20% IT-компаний готовы платить свыше 280 тысяч рублей (также после вычета налогов) и обеспечить перспективу карьерного продвижения.

В российских IT-компаниях отмечают, что тратят на обучение каждого сотрудника-программиста после трудоустройства в их компанию до 500 тыс. рублей в год. В эту сумму, помимо прочего, входят профильные конференции и выделение времени на образование в рамках рабочего времени.

По данным Ассоциации РУССОФТ, зарплаты программистов в 2020 году в 2,33 раза превысили средние по стране, увеличившись за последние семь лет на 88% в рублевом выражении. Такие изменения - следствие дефицита кадров, который пока не получается восполнить.

Чемпионат по программированию ICPC - в России

Особое внимание компании уделяют участию кандидатов в чемпионатах по программированию, таких как Международный студенческий чемпионат по программированию (ICPC), финал которого в этом году впервые пройдет в Москве, на базе МФТИ, GoogleCodeJam и YandexCup. Тем более, что российские команды на протяжении нескольких лет ведут уникальную серию побед на Чемпионате ICPC: в разные годы золото получали команды из МГУ, ИТМО, СпбГУ и Саратовского госуниверситета.

"Программированию на разных уровнях начинают учить детей с четырех -пяти лет, даже не для того, чтобы в будущем они стали разработчиками мобильных приложений или программистами в финтехе, программирование развивает алгоритмическое мышление, показывает приложения математики, помогает решать задачи во всех областях науки. А физтех по праву является одним из лидеров в подготовке высокопрофессиональных кадров в области искусственного интеллекта, интернета вещей, биоинформатики, что наглядно демонстрируют многократные победы наших студентов в самом престижном международном турнире по спортивному программированию ICPC", - сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Ключевое событие осени 2021 года в сфере программирования впервые в своей истории пройдет в Москве. С 1 по 6 октября Московский физико-технический институт при поддержке Министерства цифрового развития, Министерства образования, правительства Москвы, а также компаний-партнеров примет старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира - финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. ICPC 2021 в Москве объединит финалистов этого и предшествующего годов: уже сейчас зарегистрировались 426 программистов в составе 142 команд из 70 стран. Они встретятся на главной площадке в Центральном выставочном зале "Манеж".