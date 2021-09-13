Более 410 тыс. куб. м отходов остались неубранным в промзоне "Уфахимпрома"

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Объем содержащих токсичные вещества отходов в промзоне неработающего предприятия "Уфахимпром" в Башкирии превысил 410 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

"С 1942 по 2004 год в северной промышленной зоне Уфы работал завод "Уфахимпром", на котором производились гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы и химические реактивы. За период работы предприятия в восьми шламонакопителях собрано 412,14 тыс. куб. м отходов (известковый шлам и избыточный активный ил), содержащих токсичные вещества. Общая площадь шламонакопителей составляет 14,79 га", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли образцы в 37 точках бывшего предприятия на площади 147 га. Пробы будут обследованы по 47 загрязняющим веществам. Результаты исследований будут направлены в администрацию Уфы, где подготовят заявку для участия в федеральной программе "Чистая страна".

По данным властей, территория основанного в 1942 году завода превышает 142 га, здесь в основном производились хлорорганические соединения, кислоты, гербициды, эпоксидно-диановые смолы. По результатам исследований 2008 года, содержание диоксина в почве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 44 раза, хлорбензола - в 40 тыс. раз, нефтепродуктов - в 46 раз, диметилбензола - в 160 раз. Также в 600 м от завода протекает река Шугуровка, которая является притоком Уфы, где располагается городской водозабор.