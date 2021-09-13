На Ставрополье откроется велосипедное отделение училища олимпийского резерва

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Велосипедное отделение училища олимпийского резерва откроют на Кавминводском велотерренкуре на Ставрополье. На проектирование спортивного объекта выделено порядка 20 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации Железноводска.

"На Кавминводском велотерренкуре откроется велосипедное отделение училища олимпийского резерва. Администрация Железноводска после уточнения конкурсной документации вновь объявила тендер на проектирование спортивно-тренировочных площадок филиала кисловодского училища олимпийского резерва. По решению губернатора Владимира Владимирова на проектирование направлено около 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно техническому заданию, проект будет включать в себя строительство спортзала, стрелкового тира, тренажерного зала, а также теннисные корты, площадки для волейбола, стритбола, воркаута, дорожку для кросса, скалодром, скейт-роллер-велопарк и уличные кардиотренажеры. Спортивное ядро проектируется рядом с помещениями бывшего Южного федерального университета в Железноводске, которые будут реконструированы для размещения отделения. Начало работ по строительству спортивного ядра планируется в 2021 году.

"По предварительной информации Минспорта России, основным профилем училища олимпийского резерва может стать именно велосипед, так как рядом будет проходить запроектированный ранее Кавминводский велотерренкур", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.