В Ростовской области на 50% увеличат оклады работникам образования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Должностные оклады ряда работников образования в Ростовской области повысят на 50% с 1 января 2022 года, сообщил глава региона Василий Голубев в Instagram.

Ранее стало известно о решении властей региона по повышению должностных окладов педагогов на 50% с января 2022 года.

"С 1 января 2022 года в Ростовской области на 50% увеличиваются размеры должностных окладов не только учителей, но и воспитателей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов, тьюторов, учебно-вспомогательного персонала", - сообщил он.

По словам Голубева, в грядущем году на эти цели будет направлено более 3 млрд рублей."Мы проанализировали, взвесили возможности областного бюджета и нашли варианты решения", - отметил губернатор.