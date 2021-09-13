Калининградские поисковики по найденной медали установили имя погибшего в 1945 году героя

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Имя красноармейца, павшего в бою с гитлеровцами в феврале 1945 года, установили калининградские поисковики благодаря найденной на месте его гибели медали "За отвагу", сообщил ТАСС в понедельник председатель Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"В ходе поисковых работ в рамках проекта "Историческая память" северо-западнее поселка Черепаново Светловского городского округа под Калининградом у входа в бывший фронтовой блиндаж были обнаружены останки советского солдата. Здесь же нашли медаль "За отвагу", а также сохранившиеся с той поры личные вещи красноармейца - зеркальце, карандаш с гильзой от патрона, испещренный осколками от снаряда котелок", - рассказал он, отметив, что, вероятнее всего, солдат погиб в бою от разрыва вражеского снаряда.

По номеру медали поисковики yаправили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. По хранящимся там документам установлено, что боевой медалью "За отвагу" в 1943 году был награжден красноармеец Филат Прокофьевич Леонов, 1898 года рождения, стрелок стрелковой роты 622-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии.

Известно также, что павший в бою с врагом герой - уроженец села Гороховка Новокалитвянского района Воронежской области. Все послевоенные годы солдат числился пропавшим без вести.

"Мы очень надеемся, что удастся разыскать родственников солдата Великой Отечественной войны Филата Леонова и передать им медаль и личные вещи героя", - отметил Хисамов.

Имя солдата - защитника Отечества увековечат на мемориале в поселке Черепаново. Здесь, в братской могиле советских воинов, образовавшейся в ходе боевых действий, захоронены около 2 тыс. воинов.