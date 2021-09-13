В Париже начался суд над бывшим помощником Макрона

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента Франции Эмманюэля Макрона Александр Беналля предстал в понедельник перед исправительным судом Парижа. Как сообщило агентство Agence France-Presse, он прибыл в здание суда на первое заседание по своему делу, которое будет посвящено процедурным вопросам и оглашению информации о работе следствия.

Обвинения в отношении Беналля содержат несколько пунктов. В частности, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в насильственных действиях против людей, вмешательстве в работу полиции, незаконном использовании дипломатических паспортов. Помимо Беналля перед судом предстали экс-функционер партийного аппарата правящего движения "Республика на марше" Венсан Краз и два сотрудника полиции.

Гражданский долг

Материалы любительской видеосъемки, попавшие в СМИ более трех лет назад, свидетельствуют о том, что в 2018 году Беналля избил на парижской площади Контрэскарп нескольких участников первомайской демонстрации. Будучи сотрудником президентской администрации и неофициально ведая охраной президента, он получил от полиции разрешение присутствовать в качестве наблюдателя за ее действиями в первомайский день. Однако одетый в бронежилет и защитный шлем Беналля набросился на манифестантов. В дальнейшем он объяснил, что лишь "выполнял свой гражданский долг", помогая полиции защититься от атаковавших ее хулиганов. .

Во время событий на площади на рукаве у Беналля фигурировала оранжевая повязка в надписью "полиция", носить которую он не имел никакого права. Этот поступок вызвал крупный политический скандал во Франции, который длился несколько месяцев. Беналля первоначально был на две недели отстранен от выполнения своих функций в Елисейском дворце, а в августе 2018 года уволен из администрации президента в связи с выдвинутыми в СМИ обвинениями.

Оружие и паспорта

У Беналля при увольнении должны были быть изъяты два выданных ему в служебных целях дипломатические паспорта. Однако в дальнейшем выяснилось, что он не только не сдал их, но и использовал для поездок в страны Африки и в Израиль. Это расценивается как нарушение закона.

Следствием также выдвигается в отношении Беналля обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия в апреле 2017 года, когда он участвовал в предвыборной кампании Макрона. Существует фотография, на которой Беналля фигурирует с оружием после участия в митинге Макрона в городе Пуатье. Однако в ходе следствия он утверждал, что это был детский водяной пистолет. Беналля как охранник располагал настоящим оружием, но имел право носить свой пистолет Glock только в здании партии "Республика на марше".

Под судом находятся также два сотрудника полиции, которые незаконно передали Беналля материалы служебной видеосъемки, которая велась на площади Контрэскарп. Беналля пытался использовать их в свое оправдание. Полицейских, как и самого Беналля, в этой связи обвиняют в разглашении служебной информации.

В случае признания его вины Беналля грозит три года тюремного заключения за насилие и семь лет за незаконное ношение оружия, а также штраф по этой статье в €100 тыс. Истцами на процессе выступают два профсоюза полицейских, бывший директор кабинета в администрации президента Франции Франсуа-Ксавье Лош. Также среди истцов - человек, заснявший Беналля на площади Контрэскарп, и французский журналист левых взглядов Таха Буаф, ранее входивший в движение "Неподчинившаяся Франция".

Судебное разбирательство по делу Беналля должно завершиться 1 октября, за семь месяцев до проведения в стране президентских выборов.