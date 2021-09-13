Ставрополье на 30% сократило объем захоронения отходов с начала мусорной реформы

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Объем захораниваемых отходов сократился на 30% в Ставропольском крае с начала реформы отрасли обращения с отходами. В регионе на захоронение сейчас направляют 64% отходов, сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства края Богдан Забелин.

"Стало заметно, что значительно уменьшилось количество захораниваемых отходов. Когда мы только начинали работу, захоранивалось порядка 95% отходов, сейчас эта цифра составляет 64% из общего объема. За 3,5 года действия реформы количество мусора, направленного на полигоны, сократилось на 30%", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По словам Забелина, с начала действия реформы в регионе начала активно развиваться система переработки отходов. "Это плюсы в плане экологии. Все больше людей предпочитают приносить мусор в пункты приема вторсырья. Плюс и в том, что полигоны проработают дольше своей проектной мощности, какое-то количество лет мы не будем думать о том, что необходимо закрывать тот или иной объект", - сказал он.

По данным министерства, на Ставрополье введена система раздельного сбора отходов, в территориях установлено порядка 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Регион направил заявку на участие в конкурсе Минприроды России по распределению федеральных средств на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В случае одобрения заявки, край сможет закупить еще порядка 3 тыс. контейнеров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.