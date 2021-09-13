В Москве стартовала акция "На работу на велосипеде"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ежегодная акция "На работу на велосипеде" стартовала в Москве, она продлится до 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов.

"В Москве стартует осенняя акция "На работу на велосипеде". Она продлится с 13 по 26 сентября. Основным днем акции станет 22 сентября - Всемирный день без автомобиля. В дни акции московские работодатели призовут своих сотрудников попробовать приехать в офис на велосипедах, а партнеры акции будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы", - сказал Кумов. Постоянно пополняемый список бонусов и скидок можно найти на сайте http://www.bike2work.ru/bonus.

Кроме того, 22 сентября в Москве появятся традиционные "энергетические точки", на которых команда Let's bike it! и партнеры будут дарить велосипедистам экосумки с подарками. Организаторы приглашают принять участие в акции "На работу на велосипеде" и "хотя бы на один день обменять утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства".

Подробности акции размещены на сайте http://www.bike2work.ru.