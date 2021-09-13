Володин: Госдума может в октябре принять закон о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума в октябре сможет приступить к рассмотрению ряда социально значимых законопроектов, включая инициативу о запрете списывать за долги единовременные соцвыплаты, и принять их до конца месяца. Об этом в понедельник сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

По его словам, ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов. "Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября. В противном случае такая возможность будет только к концу года", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Председатель палаты уточнил, что среди принятых к рассмотрению законопроектов - 18 социально значимых инициатив. "Один из ключевых законопроектов подготовлен по поручению президента - о запрете списания по долгам со счетов граждан единовременных социальных выплат, которые вводятся указами президента или актами правительства", - отметил он.

Одновременно, подчеркнул политик, будет усилена защита средств господдержки от списания по исполнительному производству. "Речь идет не только о разовых выплатах, но и обо всех видах социальной помощи, в том числе - новых пособиях беременным женщинам, находящимся в трудном положении", - написал Володин.

Еще одним законопроектом предлагается разрешить родителям детей с инвалидностью старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации. "В настоящее время такая возможность есть только у родителей детей в возрасте до четырех лет", - напомнил он.

Володин также обратил внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. "В России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет", - указал спикер Госдумы.