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Потребность в местах в ясельных группах детсадов закрыли в Тюменской области на 98%

В 2020 году в Тюмени открыли пять новых детских садов

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Потребность в местах в дошкольных учреждениях для детей от полутора до трех лет закрыта на 98% в Тюменской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Александр Моор в понедельник.

"В целом по региону на сегодняшний день потребность в местах в детских садах для детей от полутора до трех лет закрыта на 98%. Конечно, самый спрос в этой категории - это город Тюмень, здесь мы тоже планово движемся. За последние пять лет из 9 тыс. введенных мест 4 тыс. - это ясельные группы. <…> Поэтому наша задача - в ближайшие два-три года всю потребность для тех родителей, которые хотят, чтобы их маленькие дети ходили в детский сад, полностью удовлетворить", - рассказал он.

Как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, в 2020 году в городе было введено рекордное количество дошкольных учреждений - открыто пять новых детских садов. "В этом году в городе Тюмени появятся шесть новых дошкольных учреждений. Три мы уже открыли", - уточнил он.

Теги
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