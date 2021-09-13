В Москве начался отопительный сезон

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве.

"В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе. Теплогенерация готова, внутренние домовые системы готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", - сказал Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго" на юго-западе столицы.

Заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено. "Да, Сергей Семенович, в течение пяти дней мы готовы", - сказал Бирюков. Как отмечается в материалах мэрии, информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.

К отопительному сезону 2021-2022 годов были подготовлены все здания и сооружения Москвы: всего порядка 74 тыс. объектов, в том числе 34,1 тыс. жилых домов, 8,8 тыс. социальных объектов, 30,8 тыс. объектов экономики. Также была подготовлена инфраструктура топливно-энергетического хозяйства: тепловые станции (13 ТЭЦ, 178 тепловых станций и котельных), тепловые сети (17 тыс. километров) и тепловые пункты (22,4 тыс.), газовые сети (7,5 тыс. километров) и газорегуляторное оборудование, электросети (122 тыс. километров), подстанции (21,2 тыс.) и центры питания (163), водопроводные сети (13,2 тыс. километров) и канализационные сети (9,3 тыс. километров).

На ТЭЦ сформированы необходимые запасы резервного топлива: 378,6 тыс. тонн мазута, 360,4 тыс. тонн угля, 24,9 тыс. тонн дизельного топлива. Для уборки дворов, дорог и других сезонных работ подготовлено 19 тыс. единиц коммунальной техники. Утилизацию снега будут обеспечивать 38 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Их суммарная мощность составит 635 тыс. кубометров снега в сутки. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических и других сетях могут быть задействованы 1 429 аварийных бригад. Подготовлены свыше 1,4 тыс. аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.

ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" была введена в эксплуатацию в 1952 году. Она обеспечивает электрической и тепловой энергией районы юго-запада и центра Москвы - Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомиловский, Даниловский, Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черёмушки, Замоскворечье - с населением 1,5 млн человек. На ТЭЦ-20 внедрена автоматизированная система экологического мониторинга, которая позволяет контролировать уровень выбросов в режиме реального времени и передавать данные в ГБУ "Мосэкомониторинг".