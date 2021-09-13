Губернатор Забайкалья не дождался вечером маршрутку в Чите, на которую жаловались жители

ЧИТА, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вечером не смог дождаться рейсовый городской автобус, на маршрут которого ранее пожаловались жители Читы.

"Дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку 35-го маршрута и видим, что маршрутки не ходят. Здесь Александр Михайлович (Александр Сапожников, сити-менеджер Читы - прим. ТАСС) находится, и я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся у них полномочия, чтобы они наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан", - сказал Осипов в понедельник в видеообращении на своей странице в Instagram.

Глава региона уточнил, что вместе с главой администрации Читы безрезультатно ждал рейсовый автобус до 22:00.

На плохую работу маршрутных такси по вечерам губернатору пожаловалась одна из жительниц Читы во время "Прямого разговора", который прошел в воскресенье. На следующий день администрация Читы пригласила на оперативное заседание владельцев маршрутов и пригрозила им расторжением договоров за плохую работу.