Суд в Петербурге отказал женщине в возмещении морального вреда за требование носить маску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал женщине, которая просила управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возместить ей моральный вред за обязательство носить защитную маску. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"В удовлетворении исковых требований Гражданке Ш. было отказано в полном объеме", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, женщина просила возместить ей моральный вред и материальный ущерб и привлечь ответчиков к ответственности за нарушение Закона "О защите прав потребителей".

Постановлением правительства Санкт-Петербурга, а также главного санитарного врача РФ введено обязательное использование защитных масок и перчаток. Заявительница отметила, что в этих нормативных актах не учитывается население с проблемами по заболеваниям носа, горла и связок, аллергией на антисептические средства. "Истец указывала на то, что у нее не дышит одна ноздря, отсутствует после операции одна гланда, имеется хронический ларингит, аллергия на хлорку. Вместе с тем, в общественном транспорте и магазинах требуют обязательно носить маски и перчатки, в связи с чем, у истца начинается сбой дыхания, темнеет в глазах и резко поднимается давление", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме этого, она указала, что требуя исполнения данных постановлений население и ее, в том числе, не обеспечили денежными средствами для приобретения масок и перчаток, в связи с чем она вынуждена нести расходы за счет личных денежных средств.

Суд пришел к выводу, что с 13 марта 2020 года на территории Санкт-Петербурга был введен режим повышенной готовности, и городское правительство имело полномочия устанавливать обязательные для исполнения гражданами правил поведения. Кроме того, как пояснили в суде, главные санитарные врачи Роспотребнадзора являются уполномоченными по оценке необходимости с эпидемиологической точки зрения введения соответствующих мер.

"Истцом не представлено бесспорных доказательств, подтверждающих факт причинения ей физических или нравственных страданий, противоправность поведения ответчиков, наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправностью поведения ответчиков", - рассказали в Роспотребнадзоре.