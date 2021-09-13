Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, уточнили в кабмине.