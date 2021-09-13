Международный форум по нейронаукам собрал 170 участников на площадке БФУ им. И. Канта

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые и эксперты из Великобритании, Италии, Испании, Израиля, России, США принимают участие в первом "Балтийском форуме: нейронаука, искусственный интеллект и сложные системы" (BF-NAICS 2021), посвященном нейронаукам и искусственному интеллекту, открывшемся на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде. Мероприятие собрало 170 экспертов в очном и дистанционном форматах, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета.

"В этом году наш университет приступает к реализации новой программы развития, которая рассчитана до 2030 года. Один из стратегических проектов связан с нейронауками. Балтийский форум станет новой ступенью для углубленного взаимодействия научных направлений. Важно, что на одной площадке собрались ведущие специалисты из разных научных областей - биологи, математики, физики, представители IT-технологий, философы. Это дает возможность для великого диалога в рамках междисциплинарных обсуждений, который сможет привести к новым научным задачам и открытиям на стыке областей", - сказал на церемонии открытия форума ректор БФУ Александр Федоров.

Губернатор области Антон Алиханов отметил важность участия БФУ в развитии этого направления на территории региона. "Хочу отметить высокую важность БФУ им. И. Канта как в развитии региона в целом, так и данного конкретного направления. В прошлом месяце университет подал заявку на участие в федеральной программе по созданию исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Особенно важно, что уже на этом этапе заинтересованность в участии в проекте выразила организация, имеющая огромное значение для Калининградской области, - группа компаний "Содружество". В рамках проекта будут созданы прикладные технологические решения для сферы здравоохранения, образования, спорта, а также трансформации логистик и бизнес-процессов", - сказал он.

Заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ, руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный Интеллект" Сергей Наквасин в свою очередь сообщил, что Россия "обладает большим потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии технологий и искусственного интеллекта". "На сегодняшний день в нашей стране функционируют более 200 университетских лабораторий, где проводятся самые передовые исследования в области применения технологий машинного обучения и нейронаук. Важно также отметить участие бизнеса: в 2021 году более 40% российских докладов на международных конференциях были подготовлены при участии отраслевых компаний. Это позволяет создавать сильные и востребованные технологии", - сказал он. По его словам, по программе поддержки центров искусственного интеллекта поступили заявки от 40 ведущих исследовательских центров из 16 регионов РФ. Шесть самых сильных, которые получат поддержку, определят в октябре.

Форум проходит 13 и 14 сентября и включает три тематические конференции и инициативные мини-симпозиумы. Это международная платформой обмена научными, техническими и образовательными идеями, результатами и достижениями между ведущими экспертами. В его рамках пройдет конкурс проектов молодых исследователей, лучшие работы получат финансовую поддержку ключевого индустриального партера БФУ им. И. Канта - группы компаний "Содружество".